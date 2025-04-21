İsrail’de ABD ve İran anlaşacak korkusu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 5+1 ülkeleri (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya+ABD) arasında 2015 yılında hayata geçirilen nükleer anlaşmayı “felaket” diye nitelendirerek 2018’de anlaşmadan çekilmişti. Söz konusu anlaşma, İran’ın nükleer programına denetim getirilmesini kabul etmesine karşılık bu ülkeye yönelik yaptırımların azaltılmasını ön görüyordu. Ancak bu süreçte İran hem uranyum geliştirmeye devam etti hem de Ortadoğu’da askeri varlığını artırdı. Yisrael Heyom gazetesinin verdiği bilgiye göre, Roma’daki görüşmeler sonrası yeni anlaşmanın da öncekine benzer olduğunu düşünen aralarında Stratejik İşler Bakanı Ron Darmer ve Mossad Başkanı David Barnea’nın da olduğu İsrailli üst düzey yetkililer, endişelerini Washington’a bildirerek “Daha güçlü güvenceler” istedi. Gazete, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve bazı Cumhuriyetçi Senatörlerin de aynı endişeyi paylaştığını yazdı. Roma’daki görüşmeler öncesi bir açıklama yapan Trump, İsrail’in ısrar ettiği askeri seçeneği uzaklaştırırken, “İran’ın yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olmasını istiyorum” demişti. Müzakerelerde ise İran’ın nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmesi halinde uluslararası yaptırımların hafifletilmesi konuşuluyor. Bu, yeni anlaşmanın da 2015’teki anlaşmaya benzeyeceği yönündeki İsrail’in endişelerini haklı çıkarsa da Roma’daki oturumu takip eden diplomatik kaynaklar, İran’ın ilk aşamada zenginleştirdiği uranyumun dost bir ülkeye taşınarak burada zenginleştirilip depolanmasını kabul ettiği öne sürüldü. Kaynaklar, söz konusu ülkenin Rusya olabileceğini ancak bu konuda İran’ın bazı garantiler istediğini öne sürdü.