ABD Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıyı duyuran Husilere ait televizyon kanalı, hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın farklı bölgelerini hedef aldı.
2 gün önce de saldırmışlardı
Hedef alınan bölgeler arasında Main ilçesine bağlı Attan ve Asr bölgeleri ile Şuud ilçesinde Ferve mahallesi ve çarşısı yer aldı. Saldırılarda hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırısında 3 kişi ölmüştü.
Yemen'de İran destekli Husiler dün, ABD'nin Yemen'de kara harekatı yapmaya hazırlandığını iddia etmişti.