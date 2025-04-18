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Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 58 kişi öldü

Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 58 kişi öldü

12:5818/04/2025, Friday
AA
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Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.


Saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi öldü, 126 kişi yaralandı.


Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.


ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.


Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.


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