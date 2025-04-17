Yemen'e kara saldırısı iddiası

Yemen'deki İran destekli Husi militanlara karşı kara operasyonu düzenleneceği iddia edildi. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) ve İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post (Jpost) gazetelerinde yer alan haberlerde, Yemen'in güneyindeki meşru Adem hükümetine bağlı kuvvetlerin, ABD’nin Husilere yönelik hava saldırılarını fırsata dönüştürerek grubun Kızıldeniz kıyısında kontrol ettiği stratejik bölgeleri, özellikle Hudeyde limanını ele geçirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Jerusalem Post’a konuşan Suudi Arabistan merkezli Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Abdulaziz Sager, hükümetin, Aden hükümetinin yaklaşık 80 bin askerle bir harekât planladığını savundu. Harekâtın 2014’ten beri Husilerin kontrolünde olan başkent Sana’yı geri almak için de zemin hazırlayacağı ifade ediliyor. WSJ'nin haberinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de plan hazırlıklarına dahil olduğu belirtildi. Gazete, ABD ordusunun doğrudan sürece katılmayacağı ancak ABD'li özel askeri şirketlerin Aden'e danışmanlık sağlayacağı kaydedildi.