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Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı

Husilerden İsrail'e balistik füze saldırısı

22:4713/04/2025, Pazar
IHA
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İsrail ordusu, Husilerin ateşlediği füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını bildirdi. (Foto: Arşiv)
İsrail ordusu, Husilerin ateşlediği füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını bildirdi. (Foto: Arşiv)

Husilerin İsrail'e yönelik füzeli operasyonları devam ediyor. Husilerden yapılan açıklamada İsrail'deki nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef alındığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.

Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husiler, İsrail'in nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusu, füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.



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