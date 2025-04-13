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ABD'nin Sana'ya saldırısında beş kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Sana'ya saldırısında beş kişi hayatını kaybetti

23:4113/04/2025, Pazar
AA
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ABD savaş uçakları Sana'ya yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.
ABD savaş uçakları Sana'ya yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

ABD'nin Husileri bahane ederek Yemen'e düzenlediği saldırılar sürüyor. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD savaş uçakları Sana'nın batısındaki Beni Matar beldesine üç hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda beş kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Sana'daki seramik fabrikasına düzenlediği 3 hava saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD savaş uçakları Sana'nın batısındaki Beni Matar beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Açıklamada, saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

ABD'nin Husileree saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Vaşington'ı da kapsayacağını söylemişti.



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