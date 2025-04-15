Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail basını tarih vererek duyurdu: ABD, Suriye'den çekilecek

İsrail basını tarih vererek duyurdu: ABD, Suriye'den çekilecek

21:1915/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İsrail, ABD'nin Suriye'deki askerini çekme kararını engellemeye çalışıyor.
İsrail, ABD'nin Suriye'deki askerini çekme kararını engellemeye çalışıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme konusunda yuvarlak açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda yeni bir karara vardığı bildirildi. İsrail basını, ABD'nin iki ay içerisinde Suriye'den asker çekmeye başlayacağını ileri sürdü. Tel Aviv yönetimin ise "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığı da kaydedildi.

İsrail basını,
Vaşington
yönetiminin 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını
Tel Aviv
yönetimine bildirdiği öne sürüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi,
İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesini engelleme teşebbüsü
nde bulunduğunu aktardı.

İsrail'i korku sardı

Tel Aviv yönetiminin, "
Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla
" bu hamleyi engellemeye çalıştığı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye'den asker çekme niyetini daha önce açıkladığı hatırlatılan haberde, uzun süredir çekilme planları üzerinde çalışan ve uygulamaya geçmeye hazırlanan Pentagon'un İsraillileri bu konuda bilgilendirdiği öne sürüldü.

"İsrail'in endişesi ABD'nin üzerinde etkili değil"

İsrailli yetkililerin "ciddi endişelerini dile getirdiği" fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli" taşıyor.

"Trump'ın Erdoğan sözleri İsrail'i teyakkuza geçirdi"

Haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Başkan Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği, İsrailli yetkililerin Trump'ın arabuluculuk teklifini "güven verici" bulmadığı belirtildi.

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'de Türkiye'nin konuşlanacağı belirtilen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne düzenlediği saldırıların, ABD çekilmeden önce Türkiye'nin konuşlanmasını geciktirmek için yapıldığı ve ABD asker çekmeye başlamadan önce "zamana karşı yarış" olarak görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.



#ABD
#israil
#suriye
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugünkü Nöbetçi Eczaneler 15 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ve ilçe ilçe nöbetçi eczaneler listesi