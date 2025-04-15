Daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme konusunda yuvarlak açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda yeni bir karara vardığı bildirildi. İsrail basını, ABD'nin iki ay içerisinde Suriye'den asker çekmeye başlayacağını ileri sürdü. Tel Aviv yönetimin ise "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığı da kaydedildi.
İsrail'i korku sardı
"İsrail'in endişesi ABD'nin üzerinde etkili değil"
İsrailli yetkililerin "ciddi endişelerini dile getirdiği" fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.
Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli" taşıyor.
"Trump'ın Erdoğan sözleri İsrail'i teyakkuza geçirdi"
Haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Başkan Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği, İsrailli yetkililerin Trump'ın arabuluculuk teklifini "güven verici" bulmadığı belirtildi.
İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'de Türkiye'nin konuşlanacağı belirtilen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne düzenlediği saldırıların, ABD çekilmeden önce Türkiye'nin konuşlanmasını geciktirmek için yapıldığı ve ABD asker çekmeye başlamadan önce "zamana karşı yarış" olarak görüldüğü ifade edildi.
Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.