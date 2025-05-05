Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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