Takside 4 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü gözaltına alındı

Organizatör şüphelisi sürücü M.Ö. ise gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan M.Ö.'ye ayrıca 'Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 21 bin 671 TL idari para cezası uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten mened

ildi.