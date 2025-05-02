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Kırklareli'nde bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 110 düzensiz göçmen yakalandı

12:392/05/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 18-24 Nisan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 110 göçmeni yakaladı.


  • Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olaylarda kullanılan 9 araca el konuldu.





#düzensiz göçmen
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