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İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti

İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti

09:3222/04/2025, Salı
AA
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Mert Gölü
Mert Gölü

Kırklareli'nde ilkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan İğneada longoz ormanlarındaki Mert Gölü denizle birleşti.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında ilkbahar yağışlarıyla derelerdeki su seviyesi arttı. Mert Gölü'ne akan dereler gölün doluluk oranını artırdı.

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, bugünlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürüngenler barındıran longoz ormanları doğal güzelliğiyle farklı bir atmosfer sunuyor.

Bazı vatandaşlar seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini seyrediyor.



#İğneada longoz
#ilkbahar yağışları
#Mert Gölü
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