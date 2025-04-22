Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor

"Sağ olsun müşteri olarak bulunan bir hemşirenin ilk müdahalesi ve kısa sürede ambulanslar gelince yaralılara müdahale edildi. Hepimiz hastaneye götürüldük. Kalp elektrosu çekildi, kan alındı, serum bağlandı. Çok şükür iyiyim. Yaralılara Allah'tan acil şifa diliyorum, tez zamanda Allah sevdiklerine bağışlar. Hayat kurtarma demeyelim de üzerimize düşen görevi yaptık. Benim yerimde kim olsa herkes bunu yapardı, yapmalı da zaten. Ama böyle olaylarda daha soğukkanlı ve serinkanlı kalmak çok önemli."