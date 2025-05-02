Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılarına bir darbe daha!

09:162/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
21 göçmen kaçakçısı ve 547 kaçak göçmen yakalandı
21 göçmen kaçakçısı ve 547 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 547 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda ile ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.


"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:


"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 28 bin 630 personel, 9 bin 152 ekip ile 5 bin 684 noktada; 4 bin 309 metruk bina, 7 bin 869 umuma açık yer, 493 terminal ve 2 bin 798 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve denetimleri gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."



#Göçmen Kaçakçılğı
#son dakika
#Ali Yerlikaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YILI KURBAN HİZMETLERİ TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: Kurban hizmetlerinde neler değişti?