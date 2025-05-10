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Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

14:4310/05/2025, Cumartesi
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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