​Eğitimde ‘uyum’ atılımı: Mülteci çocukların okullaşma oranı yüzde 64’e yükseldi ​ ​

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) ile mülteci çocukların okullaşma oranı her geçen gün artıyor. Küresel Mülteci Forumu’nda en iyi uygulama örneği olarak seçilen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB ile birlikte yürüttüğü projenin büyüklüğü 400 milyon avroluk bütçeye sahip.

Proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Kilis’in de aralarında bulunduğu 26 ilde devam ediyor ve 750 bin öğrenciyi kapsıyor. 26 ilde okullaşma oranı yüzde 64. Diğer illerle birlikte bu oran yüzde 68’e çıkıyor. Mülteci çocuklardan imam hatip okullarında eğitim gören 100 bin öğrenci bulunuyor. 3 bin 358 öğretmen de mülteci çocukların eğitiminde görev yapıyor.

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Bugüne kadar 550 bin öğrenciye Türkçe eğitimi, 390 bin öğrenciye rehberlik hizmeti verildi. Geçtiğimiz yıl geri dönüş kaynaklı öğrenci sayılarında azalma oldu. 2016’da başlayan proje, 21 Ekim’de tamamlanacak. Projenin devamı için görüşmeler sürüyor.

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