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Ekipler denetime çıktı: Gebze'de yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Ekipler denetime çıktı: Gebze'de yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

12:544/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
DHA
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Paraya tutanakla el konulmasının ardından kişiye idari para cezası uygulandı.
Paraya tutanakla el konulmasının ardından kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden 20 bin 575 TL çıktı.

Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camii çevresinde ekipler tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalanarak, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Büro Amirliği'ne götürüldü. Dilencinin üst aramasında 20 bin 575 TL ele geçirildi. Paraya tutanakla el konulmasının ardından kişiye idari para cezası uygulandı. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, bayram öncesi vatandaşların duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağı ve bu tür faaliyetlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.


Zabıta ekipleri, vatandaşlardan bu tür durumlarla karşılaştıklarında yetkililere bilgi vermelerini istedi.




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