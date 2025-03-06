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Yalova'da dilenci yakalandı: Üstünden 164 bin lira çıktı

Yalova'da dilenci yakalandı: Üstünden 164 bin lira çıktı

14:036/03/2025, Perşembe
AA
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Yalova'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. Paraları sayabilmek için 6 zabıta personeli görev aldı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

#Dilenci
#Zabıta
#Yalova

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