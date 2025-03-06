Yalova'da dilenci yakalandı: Üstünden 164 bin lira çıktı

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.