Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Elazığ'da minibüs takla attı: 3'ü ağır 7 yaralı

Elazığ'da minibüs takla attı: 3'ü ağır 7 yaralı

10:1526/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Elazığ/Palu
Elazığ/Palu

Elazığ’ın Palu ilçesinde yolcu minibüsü takla atarak yan yattı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün takla atarak yan yattığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Baltaşı köyü yakınında meydana geldi. 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi. Yan yatan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Elazığ
#trafik kazası
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı olacak mı, başvuruları ne zaman, şartları neler?