Elazığ'da minibüs takla attı: 3'ü ağır 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Baltaşı köyü yakınında meydana geldi. 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi. Yan yatan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.