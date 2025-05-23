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Antalya'da trafik kazası: Polis memuru yaralandı

Antalya'da trafik kazası: Polis memuru yaralandı

23:5523/05/2025, Cuma
AA
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Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Sude Gül Arıcı idaresindeki 07 EFF 73 plakalı otomobil, Orta Mahallesi Gedik Kavşağı'nda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polis ekibi ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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