Akın akın geliyorlar: Antalya turizmi 3 milyonu geçti

, "Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi ve barış görüşmelerinin İstanbul'da olması tabii ki çok değerli. Jeopolitik olarak hepimiz Türkiye'nin öneminin farkındayız, çok değerli bir toprakta yaşıyoruz. Bu ülkenin birer ferdi olarak bizim için gurur verici şeyler. Dolayısıyla bütün dünya gündemini ülkemizde tutuyor. Türkiye zaten kalbi turizmle çarpan bir ülke; hem siyasi anlamda hem jeopolitik anlamda önemini tüm dünya biliyor. Bizim üzerimize düşen de ülkemize gelen turistlerin mutlu şekilde kendi ülkelerine dönmeleri. Bu bizim için ciddi anlamda referans noktası. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimali bile gözlerimizi parlatıyor. Çünkü siz de takdir edersiniz ki bu iki ülke bizim en büyük kaynak pazarlarımızdan"