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Konya'da 800 yıllık tarih 90 bin kişiyi ağırladı

Konya'da 800 yıllık tarih 90 bin kişiyi ağırladı

14:1122/05/2025, Perşembe
IHA
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OBRUK KERVANSARAYI, KARATAY BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 YIL SÜREN TİTİZ BİR RESTORASYONLA YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI
OBRUK KERVANSARAYI, KARATAY BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 YIL SÜREN TİTİZ BİR RESTORASYONLA YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdikleri Obruk Kervansaray Müze Otel'in, açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti.

Başkan Kıca, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Karatay Belediyesi'nin bu doğrultuda hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Obruk Kervansaray Müze Oteli, hem geçmişin izlerini koruyor hem de kültür turizmine katkı sağlıyor.


Selçuklu Dönemine ait yaklaşık 800 yıllık bir yapı olan Obruk Kervansarayı, Karatay Belediyesi tarafından 4 yıl süren titiz bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı. Konya-Aksaray yolu üzerinde yer alan tarihi yapı, metruk halinden kurtarılarak hem müze hem de otel işlevi kazandı. Yapının restorasyonu sırasında orijinal mimari detaylara sadık kalındı, böylece tarihi doku korunarak gelecek nesillere aktarıldı. Kızören Obruğu'nun hemen yanı başında konumlanan Müze Otel, açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine canlılık kazandırdı. Özellikle Selçuklu mimari unsurlarının ön planda tutulduğu yapı, hem mimarlık tutkunlarının hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.


'MÜZELER KÜLTÜREL BELLEĞİN CANLI MEKANLARIDIR'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya; tarihiyle, mimarisiyle ve kültürel dokusuyla medeniyetin beşiğidir. Biz de Karatay Belediyesi olarak bu değerleri korumak, tanıtmak ve yaşatmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Müzeler Haftası'nın kültürel bilinç açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Hasan Kılca şunları söyledi: "Müzeler; sanatla, kültürle, tarih ve medeniyetle buluşmanın en özel adresleridir. Bireylerin hem entelektüel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bu mekanlar, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirir. Karatay Belediyesi olarak Obruk Kervansaray Müze Oteli gibi örnek projelerle bu bağı güçlendiriyor, tarihimizi sadece bugüne değil, yarınlara da taşıyoruz. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin önemli uğrak noktalarından birisi haline gelen Obruk Kervansaray Müze Otelimiz, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Ödülü'ne de layık görülmüştü. Bu da ne kadar doğru bir yatırım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Müzeler Haftası vesilesiyle tüm halkımızı kültürel mirasımızla buluşmaya, müzeleri ziyaret etmeye davet ediyorum."



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