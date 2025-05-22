Konya'da 800 yıllık tarih 90 bin kişiyi ağırladı

Selçuklu Dönemine ait yaklaşık 800 yıllık bir yapı olan Obruk Kervansarayı, Karatay Belediyesi tarafından 4 yıl süren titiz bir restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı. Konya-Aksaray yolu üzerinde yer alan tarihi yapı, metruk halinden kurtarılarak hem müze hem de otel işlevi kazandı. Yapının restorasyonu sırasında orijinal mimari detaylara sadık kalındı, böylece tarihi doku korunarak gelecek nesillere aktarıldı. Kızören Obruğu'nun hemen yanı başında konumlanan Müze Otel, açıldığı günden bu yana 90 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine canlılık kazandırdı. Özellikle Selçuklu mimari unsurlarının ön planda tutulduğu yapı, hem mimarlık tutkunlarının hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya; tarihiyle, mimarisiyle ve kültürel dokusuyla medeniyetin beşiğidir. Biz de Karatay Belediyesi olarak bu değerleri korumak, tanıtmak ve yaşatmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Müzeler Haftası'nın kültürel bilinç açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Hasan Kılca şunları söyledi: "Müzeler; sanatla, kültürle, tarih ve medeniyetle buluşmanın en özel adresleridir. Bireylerin hem entelektüel hem de duygusal gelişimine katkı sunan bu mekanlar, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirir. Karatay Belediyesi olarak Obruk Kervansaray Müze Oteli gibi örnek projelerle bu bağı güçlendiriyor, tarihimizi sadece bugüne değil, yarınlara da taşıyoruz. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin önemli uğrak noktalarından birisi haline gelen Obruk Kervansaray Müze Otelimiz, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Ödülü'ne de layık görülmüştü. Bu da ne kadar doğru bir yatırım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Müzeler Haftası vesilesiyle tüm halkımızı kültürel mirasımızla buluşmaya, müzeleri ziyaret etmeye davet ediyorum."