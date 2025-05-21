Sinemanın merceği Gazze’ye çevriliyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu ve jüri üyeleri, üniversitede düzenlenen basın toplantısında etkinlikle ilgili bilgi verdi. Üniversite olarak sanat alanında farklılık ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Bulduklu, "Her yıl farklı bir tema ile sürdürmeyi amaçladığımız film festivalimizin bu yılki mottoları 'keşif ve bilgi' ile 'aile' olacak. Bu temalarla bilimin, felsefenin, sorgulamanın ve yaratıcılığın sinema diliyle buluşmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.Bulduklu, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, programda modern dünyada giderek zayıflayan aile kurumuna yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini de söyledi.

Kamera Gazze bölümüyle insanlık dramına dikkat çekilecek

Bulduklu, festivalin "Kamera Gazze" bölümünde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "7 Ekim 2023'ten bu yana, yani yaklaşık 600 gündür devam eden sistemli yok etme ve bilinçli sindirme çerçevesinde işleyen soykırıma dikkati çekmek de istiyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı 'Kamera Gazze' adlı bölümümüz ile sinema aracılığıyla anlatmak arzusundayız. Zira Gazze'de insanlar sadece bombalanmıyor, aynı zamanda aç bırakılıyor, elektriksiz, ilaçsız, susuz bir hayata mahkum ediliyor. İnsanlık onuru, kameralar önünde yerle bir ediliyor. Biz de kameraların gösterdiğine sessiz kalan dünyayı yine sanatın evrensel dili ile uyandırmak, dünya susarken öldürülen çocukları gündeme taşımak, sessiz kalan küresel güçleri harekete geçirmek, insanlığın vicdanına sinema ile seslenmek istiyoruz."

Toplam 81 film gösterilecek

Festival yönetmeni, İKÇÜ Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran ise İKÇÜ Film Festivali'nin İzmir'in sanat yaşamına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçladığını dile getirdi. Festivalin ana esin kaynağının Katip Çelebi olduğunu belirten Demirkıran, "Katip Çelebi'nin manevi mirasına yakışır bir şekilde festivalimizi keşif ve bilgi mottosuyla başlatıyoruz. Sinema, insanoğlunun dünyayı yeniden anlamlandırmaya çalışmasının bir yolu. Filmlerdeki her sahne birer keşifken, sinemanın her anlatısı bir bilgi aktarımı" diye konuştu. Festival kısa, belgesel ve öğrenci filmleri yarışmalarından oluşacak. Ayrıca, Kısa Film Yönetmenleri Derneği (KFYD), kısa ve öğrenci filmleri kategorilerinde özel ödül ve film yapım danışmanlığı sunacak. Festivalde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İKÇÜ iş birliğiyle Moğolistan'da çekilen "Göktürklerin Gizemli Mirası Taşbabaların İzinde" adlı belgeselin İzmir prömiyeri yapılacak.







