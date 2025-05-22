Geleneksel sanatlar Zuhurat Sergisi’nde

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen serginin küratörlüğünü Betül Tekiner üstlendi. Sergide, ebru sanatının usta ismi Hikmet Barutçugil'in sergiye özel hazırladığı barut ebru zeminler üzerine, farklı disiplinlerden 11 sanatçının yorumladığı 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hayvan figürlerinden mimariye, tasavvufi ögelerden sembolik anlamlara kadar geniş ve zengin bir anlatım alanı sunan sergide Barutçugil'in yanı sıra Reza Hemmatirad, Begüm Coşkun, F. Hande Topbaş, Hatice Uzun, Feyza Şen, Nihal İpekçi, Nevin Karaca, Canan Sancak, Füsun Yılmaz, Esra Aydın ve Berrin Şahinoğlu'nun eserleri yer alıyor.
HAZİNEMİZİN UZUN YILLAR FARKINDA DEĞİLDİK
Açılışta konuşan Hikmet Barutçugil, sergiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açılışı yapılan serginin geleneksel sanatların görünürlüğü açışından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüzünü hem kültürel hem de siyasal olarak sadece Batı'ya döndüğünün altını çizen Barutçugil, "Bizler nasıl bir hazinenin üstünde oturduğumuzun ne yazık ki uzun yıllar boyunca farkında değildik. İçinde bulunduğumuz zamanlarda ise kültür hazinemizin sandığı açıldı ve çok güzel eserler ortaya çıktı. Buna paralel olarak da şu anda bütün dünyada geleneksel sanatlara karşı büyük bir ilgi söz konusu" dedi. Açılışta Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve sanat dünyasından isimler hazır bulundu.