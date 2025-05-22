Geleneksel sanatlar Zuhurat Sergisi’nde

Açılışta konuşan Hikmet Barutçugil, sergiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açılışı yapılan serginin geleneksel sanatların görünürlüğü açışından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüzünü hem kültürel hem de siyasal olarak sadece Batı'ya döndüğünün altını çizen Barutçugil, "Bizler nasıl bir hazinenin üstünde oturduğumuzun ne yazık ki uzun yıllar boyunca farkında değildik. İçinde bulunduğumuz zamanlarda ise kültür hazinemizin sandığı açıldı ve çok güzel eserler ortaya çıktı. Buna paralel olarak da şu anda bütün dünyada geleneksel sanatlara karşı büyük bir ilgi söz konusu" dedi. Açılışta Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve sanat dünyasından isimler hazır bulundu.