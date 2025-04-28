Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'jammer' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'jammer' açıklaması

14:5528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde güvenlik amacıyla kullanılan jammer (sinyal kesici) olduğunu iddia etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde güvenlik amacıyla kullanılan jammer (sinyal kesici) olduğunu iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü "belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi ve kurumlar arasında yer almamaktadır" açıklamasında bulundu.

Yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, soruşturmada “örgüt yöneticisi”, “para kasaları” olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile olan gizli görüşme Yeni Şafak'ın ulaştığı kamera kaydı ile gündeme oturdu. Görüntülerde İmamoğlu'nun korumaların otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapattıktan 50 dakika sonra iki gizemli valiz ile geldiği görülüyor.



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde güvenlik amacıyla kullanılan jammer (sinyal kesici) olduğunu iddia etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü "belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi ve kurumlar arasında yer almamaktadır" açıklamasında bulundu.

Ayrıca gizli görüşmenin yapıldı Le Meridien Otel, “Otelimizde belirtilen tarih ve hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır” açıklamasında bulundu.



#Ekrem İmamoğlu
#Jammer
#Sinyal kesici
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi