Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'jammer' açıklaması

Yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, soruşturmada “örgüt yöneticisi”, “para kasaları” olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile olan gizli görüşme Yeni Şafak'ın ulaştığı kamera kaydı ile gündeme oturdu. Görüntülerde İmamoğlu'nun korumaların otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapattıktan 50 dakika sonra iki gizemli valiz ile geldiği görülüyor.









CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, valizlerde güvenlik amacıyla kullanılan jammer (sinyal kesici) olduğunu iddia etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü "belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi ve kurumlar arasında yer almamaktadır" açıklamasında bulundu.

Ayrıca gizli görüşmenin yapıldı Le Meridien Otel, “Otelimizde belirtilen tarih ve hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır” açıklamasında bulundu.







