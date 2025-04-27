Yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: O koruma da gözaltında

TURAN AYDOĞAN

: Eski CHP İstanbul Milletvekili. Farklı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada kritik şüpheliler arasında. KİPTAŞ’la ilgili bir davada rüşvet aldığı iddiası var. 2019’dan sonra KİPTAŞ’ın sözleşmeye aykırı kullanım gerekçesiyle açtığı bir tahliye davasında karşı taraftan 500 bin dolar rüşvet istediği iddiasıyla gözaltında. İlk aşamada 200 bin doların Aydoğan’a teslim edildiği belirtiliyor. Görüşmelerin ses kayıtları savcılıkta.