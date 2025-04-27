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Yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: O koruma da gözaltında

Yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: O koruma da gözaltında

Burak Doğan
04:0027/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Çağlar Türkmen, 12 Ekim 2024’te Etiler’deki Le Meridien Otel’de İmamoğlu’nun para kasalarıyla yaptığı toplantıyı gizlemek için, 50 dakika önce otele gelip güvenlik kameralarına siyah bant yapıştırarak görüntü alınmasını engellemişti.
Çağlar Türkmen, 12 Ekim 2024’te Etiler’deki Le Meridien Otel’de İmamoğlu’nun para kasalarıyla yaptığı toplantıyı gizlemek için, 50 dakika önce otele gelip güvenlik kameralarına siyah bant yapıştırarak görüntü alınmasını engellemişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun da tutuklandığı yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga dün geldi. Şüpheli ve tanıkların ifadelerinde adı geçen 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te “para kasaları”yla yaptığı gizli toplantı öncesinde oteldeki güvenlik kameralarını bantla kapatan Çağlar Türkmen de var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, yeni delil ve tanık ifadeleri doğrultusunda genişletildi. Görevden alınan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dün ikinci dalga operasyon düzenlendi. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İBB daire başkanları, şube müdürleri ve KÜLTÜR A.Ş. çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 51’ini gözaltına aldı. İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te para kasalarıyla Le Meridien Otel’de yaptığı gizli toplantı öncesi kameraları bantla kapatıp görüntü alınmasını engelleyen koruması Çağlar Türkmen de gözaltında.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. 2 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı. İşte ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasındaki dikkat çeken isimlerden bazıları:

ÇAĞLAR TÜRKMEN
: İmamoğlu’nun koruması. 12 Ekim 2024’te Etiler’deki Le Meridien Otel’de İmamoğlu’nun para kasalarıyla yaptığı toplantıyı gizlemek için, 50 dakika önce otele gelip güvenlik kameralarına siyah bant yapıştırarak görüntü alınmasını engellemişti. Türkmen’in toplantıdan sonra para dolu olduğu değerlendirilen 2 valizle otelden ayrıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Türkmen’in 1 Ekim 2020’de İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi’nde (İSTGüven) güvenlik görevlisi olarak işe başladığı öğrenildi.

ŞAFAK BAŞA
: İSKİ Genel Müdürü. 2021’de İSKİ Bilgi İşlem ve Abone Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Başa,

6 Haziran 2022’de İSKİ Genel Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. 8 Ağustos 2022 itibarıyla da asaleten İSKİ Genel Müdürü oldu. İBB CHP’ye devredilmeden önce hiç borcu olmayan İSKİ’nin borcu 25,3 milyar liraya çıktı.

BEGÜM ÇELİKDELEN
: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı.
CEVAT KAYA
: Dilek İmamoğlu’nun abisi. İETT garajlarındaki arsaların ihale süreciyle alakalı gözaltına alındı. Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar’ın gizli ortağı olduğu öne sürülüyor.
ZEYNEP AYTEN GÖZDEM ONGUN
: Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi. Acarkent'te kaldıkları villanın 3,7 milyon liralık kirası ve 600 bin TL'lik depozitosunu 1 yıllık peşin ödemesiyle gündeme gelmişti.

ALİ RIZA AKYÜZ
: Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı, İBB ve Bakırköy Belediyesi Meclis üyesi, aynı zamanda İmar Komisyonu Başkanı. Bakırköy’deki Capacity AVM'ye ait otoparkın ruhsatlandırılması sürecinde, hukuka aykırı taleplerde bulunduğu iddiasıyla gözaltında.

TURAN AYDOĞAN
: Eski CHP İstanbul Milletvekili. Farklı yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada kritik şüpheliler arasında. KİPTAŞ’la ilgili bir davada rüşvet aldığı iddiası var. 2019’dan sonra KİPTAŞ’ın sözleşmeye aykırı kullanım gerekçesiyle açtığı bir tahliye davasında karşı taraftan 500 bin dolar rüşvet istediği iddiasıyla gözaltında. İlk aşamada 200 bin doların Aydoğan’a teslim edildiği belirtiliyor. Görüşmelerin ses kayıtları savcılıkta.

ELÇİN KARAOĞLU
: İBB Boğaziçi İmar Müdürü. 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nde göreve başladı. İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden.

3 yıldan fazla Beylikdüzü İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptı. Emsal değerlerle oynanıp 4,7 milyar liralık rant sağlanan Kameroğlu İnşaat’ın Beylikdüzü’ndeki Metrohome projesinde imzası var. İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

ERDİNÇ ÇOLAK
: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın itirafçı olmasından sonra şirketin genel müdür yardımcılarının gözaltına alınması dikkat çekti.
ONUR ALDI
: Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. Murat Abbas’ın tüm bildiklerini anlatmasının ardından gözaltına alınan Aldı’nın, Çolak’la birlikte yolsuzluk ağına dair derin bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor. 2 genel müdür yardımcısı ve reklam müdür yardımcısıyla birlikte Kültür A.Ş.’den 11 kişi gözaltında.

KADRİYE KASAPOĞLU
: İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü.
CAN AKIN ÇAĞLAR
: İBB’nin eski genel sekreteri. 19 Mart’taki ilk dalgada gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. İBB’deki görevinden bu ay emekli olup ayrıldı. Çağlar, İBB’den milyarlarca liralık alacağı olan otobüs esnafıyla bir araya geldiği görüşmede sarf ettiği “Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Kısaca sıfırı tükettik” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.
ARİF GÜRKAN ALPAY
: İBB Genel Sekreter Yardımcısı. 2015’ten sonra Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, ardından da Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden olan Alpay, 17 Temmuz 2019’da İBB Satınalma Daire Başkanı olarak atandı. Alpay, 4 Eylül 2020’de Genel Sekreter Yardımcısı oldu.
NAİM EROL ÖZGÜNER
: İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı.
RASİM KAYA
: Kaya Ulaşım Hizmetleri şirket yetkilisi. Operasyondan

1 gün önce Kıbrıs’a giderken havaalanında yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET ŞAHİN
: İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan önce, örgütün para kasalarından olan Adem Soytekin’i arayıp “Hakkında çalışma yapıyorlar” bilgisini veren kişi. Beylikdüzü’ndeki Abat Sağlık Hizmetleri’nin sahibi. Şahin’in tıp merkezindeki aramalarda 10 bin fişek ele geçirildi.
HAKAN APLAK
: İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü.
NAZAN BAŞELLİ
: İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü.

2 şüpheli firari

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli henüz bulunamadı. Onlardan birisi Mehmet Kılıç. İsmi, soruşturma dosyasında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün mal varlığını üzerine yaptığı iddiasıyla geçiyor. Diğeri de Şimşek Oto yetkilisi Erkan Şimşek. İBB’ye ait belediye otobüslerinin bakım/onarım ihaleleri, CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın yönlendirmesiyle Şimşek’e ait şirkete veriliyordu. Şirketin resmiyette olduğu ancak fiiliyatta bulunmadığı ifade ediliyor. İBB’den alınan ihalelerin bu şirket üzerinden aklandığı belirtiliyor.


Evler para dolu

Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda nakit ve altın bulundu. 51 şüphelinin güncel değeri 24,5 milyon TL olan ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası'na el konuldu. Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’un adresinde 31 bin avro (yaklaşık 1,3 milyon lira) nakit çıktı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda mermi ve şirketlere ait kaşeler ele geçirildi.


Sazlıbosna değil yolsuzluk operasyonu

Saraçhane trolleri, İBB’ye yönelik dünkü yolsuzluk operasyonunda İSKİ Genel Müdürü’nün gözaltına alınmasını provoke etti. Sosyal medyada, operasyonun, TOKİ’nin Arnavutköy Sazlıbosna’da İSKİ ile karşı karşıya gelmesi üzerine yapıldığı yalanı yayıldı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bu yönde bir mesaj paylaştı. Manipülasyona neden olan paylaşımlar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “operasyonun İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine yapıldığı” iddiasını yalanladı. Gözaltılarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, dünkü gözaltıların “İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması” kapsamında olduğu, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.


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