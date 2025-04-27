Yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: O koruma da gözaltında

İBB Başkanı İmamoğlu'nun da tutuklandığı yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga dün geldi. Şüpheli ve tanıkların ifadelerinde adı geçen 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te “para kasaları”yla yaptığı gizli toplantı öncesinde oteldeki güvenlik kameralarını bantla kapatan Çağlar Türkmen de var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, yeni delil ve tanık ifadeleri doğrultusunda genişletildi. Görevden alınan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dün ikinci dalga operasyon düzenlendi. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İBB daire başkanları, şube müdürleri ve KÜLTÜR A.Ş. çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerden 51’ini gözaltına aldı. İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te para kasalarıyla Le Meridien Otel’de yaptığı gizli toplantı öncesi kameraları bantla kapatıp görüntü alınmasını engelleyen koruması Çağlar Türkmen de gözaltında.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. 2 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı. İşte ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasındaki dikkat çeken isimlerden bazıları:
6 Haziran 2022’de İSKİ Genel Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. 8 Ağustos 2022 itibarıyla da asaleten İSKİ Genel Müdürü oldu. İBB CHP’ye devredilmeden önce hiç borcu olmayan İSKİ’nin borcu 25,3 milyar liraya çıktı.
3 yıldan fazla Beylikdüzü İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptı. Emsal değerlerle oynanıp 4,7 milyar liralık rant sağlanan Kameroğlu İnşaat’ın Beylikdüzü’ndeki Metrohome projesinde imzası var. İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü görevine getirildi.
1 gün önce Kıbrıs’a giderken havaalanında yakalanarak gözaltına alındı.
2 şüpheli firari
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli henüz bulunamadı. Onlardan birisi Mehmet Kılıç. İsmi, soruşturma dosyasında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün mal varlığını üzerine yaptığı iddiasıyla geçiyor. Diğeri de Şimşek Oto yetkilisi Erkan Şimşek. İBB’ye ait belediye otobüslerinin bakım/onarım ihaleleri, CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın yönlendirmesiyle Şimşek’e ait şirkete veriliyordu. Şirketin resmiyette olduğu ancak fiiliyatta bulunmadığı ifade ediliyor. İBB’den alınan ihalelerin bu şirket üzerinden aklandığı belirtiliyor.
Evler para dolu
Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda nakit ve altın bulundu. 51 şüphelinin güncel değeri 24,5 milyon TL olan ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası'na el konuldu. Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’un adresinde 31 bin avro (yaklaşık 1,3 milyon lira) nakit çıktı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda mermi ve şirketlere ait kaşeler ele geçirildi.
Sazlıbosna değil yolsuzluk operasyonu
Saraçhane trolleri, İBB’ye yönelik dünkü yolsuzluk operasyonunda İSKİ Genel Müdürü’nün gözaltına alınmasını provoke etti. Sosyal medyada, operasyonun, TOKİ’nin Arnavutköy Sazlıbosna’da İSKİ ile karşı karşıya gelmesi üzerine yapıldığı yalanı yayıldı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bu yönde bir mesaj paylaştı. Manipülasyona neden olan paylaşımlar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “operasyonun İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine yapıldığı” iddiasını yalanladı. Gözaltılarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, dünkü gözaltıların “İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması” kapsamında olduğu, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.