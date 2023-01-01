En hızlı ve konforlu yolculuk: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunu açtı

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hizmete girdi. Akıllı tünel siteminin ilk kez kullanıldığı metro hattında, ASELSAN iş birliği ile yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi yer alıyor. Saatte 120 kilometre hızla ile Avrupa ve Türkiye’nin en hızlı metrosu olma unvanına sahip olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, ferah istasyonları ve kullanılan kusursuz demiryolu ağıyla dikkatleri çekiyor. Hattın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a tarihi öneme sahip yeni bir eser kazandırmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

GÜNDE 800 BİN YOLCU KAPASİTELİ

Kağıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı’na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattının İstanbul’a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul’un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık.”

METROBÜSLE BİRLEŞECEK

Erdoğan, hizmete alınan metro hattını Kağıthane’de Mahmutbey metrosuyla entegre ettiklerine dikkati çekerek, birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu metrobüs durağıyla da birleştireceklerini ifade etti. Hızlı tren konforuyla işleyecek bu metronun sinyalizasyon sisteminin TÜBİTAK işbirliğiyle ASELSAN tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır. Bakırköy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul’un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız. İstanbul’da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından sonra en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve sonrasında devam ettik. Son yıllarda devreye giren metro hatlarının da neredeyse tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızca inşa edilen projelerdir. Halen çoğunluğu yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yürütülen projeleriyle İstanbul, dünyada en fazla raylı sistem inşası yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor.”

KENDİ ÜLKELERİNDE TURİST GİBİLER

Paris’i bildikleri kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in “sürücüsüz metro” karşısında yaşadığı büyük şaşkınlığı eleştirdi. Erdoğan, “10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Ama bunların haberi yok. Bunlar Türkiye’yi de İstanbul’umuzu da tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimin sorumlu olduğuna bakmadan İstanbul’a hizmet verecek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kanal İstanbul yükü hafifletecek

Erdoğan Kanal İstanbul projesinin er ya da geç hayata geçirileceğini söyledi. Erdoğan, “İnşallah Kanal İstanbul Projesi ile şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak, hem Boğaz’ın yükünü hafifletecek hem İstanbul’un marka değerini yükselteceğiz” dedi.

1 ay ücretsiz

Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın bir ay boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Kağıthane’den 24, Göktürk’ten 12, Taksim’den 41 dakika

Hattın işletmeye girmesiyle dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada, Esenler’den 45 dakikada, Taksim’den 41 dakikada, Zincirlikuyu’dan 33 dakikada, 4. Levent’ten 35 dakikada ulaşılabilecek.



