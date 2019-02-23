Erdoğan: İdlib ve Münbiç'i güvenli hale getirelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kahramanmaraş'a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Çünkü biz buraya aşığız. Sağlıkta 13'ü hastanede toplam 86 tesisi buraya kazandırdık.

OYNAT 00:52 Erdoğan gelen telefon sonrası mitingi yarıda kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen telefon sonrasında Kahramanmaraş mitingini yarıda kesti.

Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Aynı şekilde ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Kahramanmaraş'ı dünyayla tanıştıracağız

EXPO 2023 için Kahramanmaraş hazırlanıyor. Uluslararası bu etkinliğe inşallah 6 ay boyunca ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyon ile Maraş'ı dünyaya tanıtacağız.

Suriye'deki gelişmeler

Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır. Şayet bugün Avrupa halkları kendi toprakları sayesinde huzur içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir.

Biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz. Bugün Suriye topraklarından kaçanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye’nin güvenli hale getirdiği, yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’dur.

İdlib'i güvenli hale getirelim

Biz diyoruz gelin İdlib bölgesini güvenli hale getirelim. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun.

OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'İdlib' uyarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. En az yarım milyon Suriyelinin geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini beklediğini söyleyen Erdoğan, 'Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim' dedi.

Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık.

Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler.''