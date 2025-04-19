Ermeni zulmünün yeni belgeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi’nde yer alan yeni belgeler, 1915 ve sonrasında yaşanan olaylara ışık tutarken, bölgede Ermeni isyancılar tarafından Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliam ve işkencelerini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.





DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜLER

4 Şubat 1915 tarihli Erzurum Valiliği’nden gönderilen bir telgrafta Artvin’de yaşananlar, “Artvin mıntıkasında Ermeniler Müslümanları diri diri gömüyor” ifadeleri ile anlatıldı. 20 Nisan 1915 tarihli bir başka belgede, Van’a bağlı Gevaş’ta Ermeni isyancılarla çıkan çatışmalar ayrıntılı olarak aktarılıyor. “Gevaş köylerinde Ermeni isyancılarla mücadele edildiği, çetelerin köyleri bastığı ve halkı hedef aldığı” belirtiliyor.





DİNAMİT VE BOMBA

19 Mayıs 1915 tarihli bir başka belgede, Avukat Parsih Gülbenkyan’ın evine yapılan baskında “dinamit ve bomba kalıplarının” ele geçirildiği kaydediliyor. 26 Mayıs 1916 tarihli belgede, Van’daki katliam ve işkenceler şu ifadelerle yer alıyor: “Kadın ve çocuklar camilere doldurulmuş, camiler ateşe verilerek diri diri yakılmıştır.”





ÖLDÜRDÜKLERİNİ MAHFURAN’A ATTILAR

7 Mart 1915 tarihli belgede, Kars ve Ardahan'daki Müslüman halkın maruz kaldığı saldırılar hakkında şu bilgi yer alıyor: “Kars ve Ardahan’da Ermeniler tarafından öldürülen Müslümanların sayısı 30 bin civarındadır.” Bir başka bölümde kullanılan, “Kadınların ve çocukların cesetleri Mahfuran deresine atıldı” şeklindeki ifade, vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.



