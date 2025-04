Milli birliğimizin dinamitleri Mandacılık, Batıcılık, İngilizseverlik

Milli Mücadele sürecinde, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığına ve Türk birliğine zarar veren kuruluşlardan biri de tam adı “Türkiye’de İngiliz Muhipleri Cemiyeti” olan ve İngilizcede “Association of the Friends of England in Turkey” olarak yazılan sözde sivil toplum kuruluşudur. 20 Mayıs 1919 tarihinde kurulan cemiyetin, asıl amacı, Osmanlı topraklarını İngilizlere sunarak maddi çıkar elde etmek ve Türk milletinin birlik ve beraberliğini parçalamaktır. Alemdar gazetesinin 22 Mayıs 1919’da sevinerek yayımladığı beş maddelik programda, Osmanlı Devleti ile İngiltere arasındaki ilişkileri güçlendirme bahanesiyle, İngiliz çıkarlarına hizmet edecek bir düzen kurmayı hedeflediğini açıkça belirtmiştir. Osmanlı toplumunun İngiliz kültürüne ve ekonomisine bağımlı hale getirilmesini sağlayarak, milli bilinci zayıflatmayı amaçlamıştır.