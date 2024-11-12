Esenyurt Belediyesi’nde yeni kararlar: Lüks makam aracı iade edildi, ünlü isimlerin söyleşileri iptal

Esenyurt Belediyesi’nde lüks makam aracı iade edilirken ünlü yazarların söyleşileri de iptal oldu
Terör bağlantısı nedeniyle görevden el çektirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan Can Aksoy makam aracını iade etti. Öte yandan belediyeye 19 milyon Türk Lirası'na mal olacak ünlü yazarların söyleşileri de iptal edildi.
Terör bağlantısı nedeniyle belediye başkanının görevden alındığı
Esenyurt Belediyesi
'nde değişim rüzgarı esmeye devam ediyor.
Esenyurt Belediye Başkanı
Ahmet Özer
'in yerine atanan
Can Aksoy
'un makam aracını iade ettiği öğrenildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in,
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak"
suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un
2024 model AUDİ A6
marka aracını kiralama şirketine iade ettiği öğrenildi.
19 milyonluk söyleşi israfına da 'dur' denildi
19 milyonluk söyleşi israfına da 'dur' denildi
Öte yandan Can Aksoy tarafından, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Selçuk Yöntem ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı fuar organizasyonu da toplamda
19 milyon TL’
lik bir giderden dolayı iptal edildi.
Esenyurt Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2024 tarihinde duyurulan "2024 Yılı Organizasyon Hizmet Alımı" ihalesinin 7 Kasım’da iptali gerçekleştirildi.
Şartnamede ilgili programa dair şu ifadeler yer aldı;
"İdarece belirlenecek olan konular ve konuşmacılarla idarenin belirleyeceği tarih ve salonlarda toplam 2 adet söyleşi programı icra edilecektir. İlber Ortaylı, Ataol Behramoğlu, Ece Üner, İnci Aral, Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Yılmaz Erdoğan, Selçuk Yöntem, Ayşe Kulin veya İdarenin belirleyeceği yazarlar olacaktır."
"B Kategori Söyleyişi"
programlarında ise
Pelin Batu, İclal Aydın, Gülseren Buğdaycıoğlu, Sinan Meydan, Tuna Kiremitçi
gibi isimler yer alıyordu.
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