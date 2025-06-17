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Eskişehir'de 3 araca çarparak durabilen jipin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de 3 araca çarparak durabilen jipin sürücüsü yaralandı

12:5017/06/2025, Salı
IHA
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Kaza nedeniyle jipin vurduğu 3 araçta ciddi hasar oluştu.
Kaza nedeniyle jipin vurduğu 3 araçta ciddi hasar oluştu.

Eskişehir'de bir cadde üzerinde kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan jipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden L.A. (48) idaresindeki 26 ALG 815 plakalı jip, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan jip, park halindeki bir midibüs ile başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada L.A. isimli kadın sürücü yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, L.A., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.






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