Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden L.A. (48) idaresindeki 26 ALG 815 plakalı jip, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan jip, park halindeki bir midibüs ile başka bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada L.A. isimli kadın sürücü yaralandı.