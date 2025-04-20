Etnospor Forumu Rusya'da başladı: İstanbul'a bekliyoruz

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yaptı. Etnospor forumlarının, geleneksel sporların ve oyunların ihyası amacıyla düzenlenen dünyadaki en kapsamlı platformlardan biri olduğunu kaydeden Erdoğan, “Her yıl farklı coğrafyalardan üst düzey bürokratlar, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve spor insanlarının katılımıyla zenginleşen bu forum, yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda insanlığın ortak mirasına sahip çıkma iradesinin somutlaşmış halidir” ifadelerini kullandı.





GEÇMİŞİN DEĞERLERİNİ BUGÜNE TAŞIYOR

Erdoğan, “Burada temsil edilen her ülke, kendi tarihinden, kültüründen, coğrafyasından getirdiği değerlerle bu yolculuğun kıymetli bir parçasıdır. Geleneksel sporlar ve oyunlar, toplumların köklerinden yeşeren, geçmişin değerlerini bugüne taşıyan birer umut filizidir. Geleneklerimize sahip çıktıkça ortak geleceğimize de sahip çıktığımızı lütfen unutmayalım” dedi.





GELENEKSEL SPORLARA PROFESYONEL ZEMİN

Dünya Etnospor Birliği olarak; gelenek, barış, saygı ve dayanışma ilkeleri üzerinde yükselen bir anlayışla bu mirasa sahip çıktıklarını söyleyen Erdoğan, “Biliyoruz ki geleneksel sporlar fiziksel faaliyetlerin ötesinde; aynı zamanda insanın kendisiyle, doğayla ve toplumla kurduğu kadim bağın yeniden inşasıdır. Artık geleneksel sporlar daha profesyonel bir zemine taşınacak, daha geniş kitlelere ulaşacak, daha derin bir farkındalık oluşturacaktır” dedi.





İNSANI İNSANA YAKLAŞTIRIYOR

Teknolojik gelişmelerin insan hayatını derinden etkilediğini belirten Erdoğan, “Teknolojik ilerlemeler hayatı kolaylaştırsa da bu gelişmeler devam ederken insanın doğayla, hayvanlarla ve elbette diğer insanlarla kurduğu kadim yakınlığı göz ardı edemeyiz. Biz insanı insana yaklaştıran gerçekliğin peşindeyiz. Bu noktada geleneksel sporlar ve oyunlar, modern hayatın hızına karşı insanı kendi köklerine çağıran bir davet niteliği taşıyor. Yarıştıran değil, tanıştıran. Kızıştıran değil, kaynaştıran. Rekabetin değil, paylaşımın ve karşılıklı saygının ön planda olduğu bir anlayışı temsil ediyor. Geleneksel sporlar, insanı yeniden insana yaklaştırıyor. Aidiyet, sadelik ve doğallık gibi değerleri ön plana çıkararak toplumları birleştiriyor” diye konuştu.





22-25 MAYIS’TA İSTANBUL’DA

Erdoğan, “Bugün Dünya Etnospor Birliği, 27 üye ülke ve 41 üye federasyonuyla artık büyük bir ailedir. Bu ailenin daha da büyümesi, güçlenmesi ve dünyada ses getirmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Katılımcıları İstanbul'da yapılacak 7. Etnospor Kültür Festivali'ne davet eden Erdoğan, “Bu vesileyle sizleri 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 7. Etnospor Kültür Festivali'ne davet etmek isterim. Dünyanın tüm renklerini, tüm geleneklerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.





FARKLI BİR VİZYON ORTAYA KOYUYOR

7. Etnospor Forumu'nda, Bakanlar Paneli gerçekleştirildi. Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan moderatörlüğünde yapılan Bakanlar Paneli'ne Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ile Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk katıldı. Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin geleneksel sporlara yaptığı yatırımların önemine vurgu yaparak spor turizmini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Bak, “Etnospor farklı bir vizyon ortaya koyuyor. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında farklı bir misyon üstenen bir platform” dedi. Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ise “Rusya'da farklı ırklardan insanlar bulunmaktadır ve spor bu insanları birleştiriyor” şeklinde konuştu. Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov, “Geleneksel sporların geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlamak için yoğun çaba gösteriyoruz” dedi. Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk, “Son 10 yılda geleneksel sporların gelişmesi için çok şey yapılmıştır. Ülkemizde 6 geleneksel spor teşvik görüyor” dedi.



