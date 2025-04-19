Etnospor’un kalbi St. Petersburg’da atıyor: 75 ülke geleneksel spor için buluştu

Erdoğan, "Bugün Dünya Etnospor Birliği, 27 üye ülke ve 41 üye federasyonuyla artık büyük bir ailedir. Bu ailenin daha da büyümesi, güçlenmesi ve dünyada ses getirmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.