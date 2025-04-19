Etnospor’un kalbi St. Petersburg’da atıyor: 75 ülke geleneksel spor için buluştu

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Geleneklerimize sahip çıktıkça ortak geleceğimize de sahip çıktığımızı lütfen unutmayalım" dedi. Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ise "Spor ülkeler arası ilişkileri güçlendirir. Geçen sene Kazakistan'daki Göçebe Oyunları'nı ziyaret ettiğimde buna şahit oldum" ifadelerini kullandı.
- Etnospor forumlarının, geleneksel sporların ve oyunların ihyası amacıyla düzenlenen dünyadaki en kapsamlı platformlardan biri olduğunu kaydeden Bilal Erdoğan,"Her yıl farklı coğrafyalardan üst düzey bürokratlar, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve spor insanlarının katılımıyla zenginleşen bu forum, yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda insanlığın ortak mirasına sahip çıkma iradesinin somutlaşmış halidir"ifadelerini kullandı.
- Erdoğan, "Bugün Dünya Etnospor Birliği, 27 üye ülke ve 41 üye federasyonuyla artık büyük bir ailedir. Bu ailenin daha da büyümesi, güçlenmesi ve dünyada ses getirmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Degtyarev, "Spor, ülkeler arası ilişkileri güçlendirir. Geçen sene Kazakistan'daki Göçebe Oyunları'nı ziyaret ettiğimde buna şahit oldum." dedi.
Geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak
- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de foruma katıldı.
İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.
Bunun yanı sıra 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alıyor.
Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.