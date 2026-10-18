Fırat Aydınus Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında futbolseverleri büyük bir derbi heyecanı bekliyor. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, katıldığı YouTube Libero TV yayınında derbiyi yönetmesini beklediği hakemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aydınus, karşılaşmada Atilla Karaoğlan’ın görev alabileceğini belirtirken, Halil Umut Meler’in de dördüncü hakem olabileceğini ifade etti. VAR hakemi konusunda ise yabancı bir ismin tercih edilebileceğini dile getirdi.

Atilla Karaoğlan - Fırat Aydınus

Olası senaryolara da değinen Aydınus, şu ifadeleri kullandı:

“Atilla Karaoğlan sahada. Halil Umut Meler de dördüncü hakem olabilir. VAR’da eğer aklıselimlerse yabancı İspanyol olur. Eğer Karaoğlan’da da bir problem olursa derbinin hakemi Halil Umut Meler.”

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Fırat Aydınus'tan hakeme sert eleştiri! Fenerbahçe maçında VAR protokolünün dışına mı çıkıldı?