Fırat Aydınus'tan hakeme sert eleştiri! Fenerbahçe maçında VAR protokolünün dışına mı çıkıldı?

Hakem Çağdaş Altay'ı VAR'a davet eden Sarper Barış Saka'yı sert sözlerle eleştiren Fırat Aydınus, "Sarper Barış Saka, yıllardır VAR hakemliği yapıyorsun. Hakemlikte tek işin VAR olmak! Buna rağmen prosedürü ve protokolü hâlâ bilmiyorsan, atılan bir gole hangi şartlarda müdahale edilebileceğini öğrenememişsen, bil ki vereceğin hiçbir ifade bu saatten sonra seni kurtaramaz!" ifadelerini kullandı.



