Fırat Aydınus'tan hakeme sert eleştiri! Fenerbahçe maçında VAR protokolünün dışına mı çıkıldı?
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 3-0 yendi. Mücadeleyi değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, VAR'ın müdahalesini sert sözlerle eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken sarı-lacivertli takımın iptal edilen golü tartışma çıkardı.
Karşılaşmanın 47. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. İrfan'ın vuruşunda, top filelerle buluşsa da VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın protokol dışına çıkarak yanlış müdahalede bulunduğunu belirten eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde hata yapıldığını kaydetti.
Hakem Çağdaş Altay'ı VAR'a davet eden Sarper Barış Saka'yı sert sözlerle eleştiren Fırat Aydınus, "Sarper Barış Saka, yıllardır VAR hakemliği yapıyorsun. Hakemlikte tek işin VAR olmak! Buna rağmen prosedürü ve protokolü hâlâ bilmiyorsan, atılan bir gole hangi şartlarda müdahale edilebileceğini öğrenememişsen, bil ki vereceğin hiçbir ifade bu saatten sonra seni kurtaramaz!" ifadelerini kullandı.