Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkat çeken yorum: A Milli Takım'a çağrılabilir
Fenerbahçe’nin Alanyaspor karşısındaki 3-0’lık galibiyetinde yaptığı asistle dikkat çeken genç futbolcu, performansıyla yorumcuları etkiledi. Nihat Kahveci, yıldız oyuncunun ortasını “büyüleyici” olarak nitelendirirken, bu çıkışını sürdürmesi halinde A Milli Takım’a davet edilebileceğini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, 10 maçlık aranın ardından ilk 11'de görev alırken takımının ilk golünde yaptığı asistle dikkat çekti.
Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Levent'in ortasını överek, “Levent, o nasıl asist! Büyüleyici bir orta, büyüleyici bir asist. Sen orada Lukaku'yu nasıl gördün!” ifadelerini kullandı.
Levent'in pasının kalitesine vurgu yapan Nihat Kahveci, Lukaku'nun gol vuruşunu da beğendiğini belirtti. Kahveci, “Lukaku da onu yakaladığı zaman tertemiz bitirir. Lukaku'nun ilk yarıda kaçırdığı pozisyondan daha zordu bence attığı gol. Benim için asist budur” sözleriyle iki oyuncunun katkısını değerlendirdi.
Guendouzi'nin topu kazanarak atağı başlatmasına da değinen Kahveci, Levent Mercan'ın pasını “nokta atışı” olarak nitelendirdi.
Levent Mercan'ın performansından etkilendiğini dile getiren Nihat Kahveci, 25 yaşındaki sol bekin çıkışını sürdürmesi halinde milli takım formasını giyebileceğini savundu.
Kahveci, “Levent Mercan'a maşallah diyorum. Bu performansla devam ettiğinde sol bek olarak milli takıma göz kırpıyor, şimdiden söyleyeyim. Ferdi oynar ama alınırsa neden demem” ifadelerini kullandı.