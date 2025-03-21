Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teklifi parlamentoya sunmaya varım' diyerek duyurdu: 21 Mart'ı bayram yapalım

Ramazan-ı Şerif ile Nevruzu birlikte idrak ettiğimiz bu özel günde İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokakların karıştırılmak istenildiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri, menfaatleri bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, Türkiye'yi terörize ve tedirgin etmeye çalışılmasına göz yumulmayacağını belirtmek istiyorum. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğin zedelenmesine rıza göstermedik.

CHP genel başkanının çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır.