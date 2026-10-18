Galatasaray'da Osimhen'in golden sonraki tavrı taraftarı ikiye böldü
09:49, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 10:05, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray takımları Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Victor Osimhen, hakeme itiraz etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerken sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in atılan golden sonraki hareketi, taraftarları ikiye böldü.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
88. dakikada Deniz Gül'ün yaptığı vuruş, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak ağlarla buluştu ve bu gol sarı-kırmızılılara üç puanı getirdi.
Golden sonra Deniz Gül büyük sevinç yaşarken takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in sevinmeye gitmemesi taraftarı ikiye böldü.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar golcü oyuncunun bu tavrını eleştirirken bazıları da takımın oynadığı futboldan memnun olmadığı için yaptığının haklı olduğunu savundu.
Spor
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