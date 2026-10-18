Galatasaray'da Osimhen'in golden sonraki tavrı taraftarı ikiye böldü

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

88. dakikada Deniz Gül'ün yaptığı vuruş, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak ağlarla buluştu ve bu gol sarı-kırmızılılara üç puanı getirdi.

Golden sonra Deniz Gül büyük sevinç yaşarken takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in sevinmeye gitmemesi taraftarı ikiye böldü.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar golcü oyuncunun bu tavrını eleştirirken bazıları da takımın oynadığı futboldan memnun olmadığı için yaptığının haklı olduğunu savundu.

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