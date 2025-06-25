Evinizde bu çocuk ürünleri varsa dikkat: Bakanlık toplatılmasına karar verdi

Ticaret Bakanlığından iki çocuk ürünü için toplatma kararı.
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, piyasada satışı bulunan iki çocuk ürününü toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, "
Hyintex"
marka yüzme havuzunun, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatmasına karar verildiği açıklandı.
Gerekçesinde,
"Serbest düşüş yüksekliği 600 mm ve daha daha az olan aktivite oyuncakları 6.2.1'e göre test edildiğinde devrilmemelidir. Ancak havuz devrildi. Hava girişindeki tıpalar oyuncaktan ayrıldı ve küçük parça oluşturmuştur."
denildi.
"
Baby Lona
" marka kısa kol kruvaze zıbının ise,
"Çıtçıtları yaklaşık 63 N'da koparak küçük parça silindirine girmiştir."
denilerek toplatılmasına karar verildi.
#Ticaret Bakanlığı
#GÜBİS
#Baby Lona
#Hyintex