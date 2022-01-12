"Fahrettin Koca aşı olurken 'aşı enjektörü' değiştiriliyor" yalanı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen Kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu. Çatalca'nın bazı kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Gümüşpınar, İhsaniye, Binkılıç mahalleleri ve bazı köyleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.