Gündem "Fahrettin Koca aşı olurken aşı enjektörü değiştiriliyor" yalanı
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"Fahrettin Koca aşı olurken 'aşı enjektörü' değiştiriliyor" yalanı

Son zamanlarda, medya ve siyaset sahnesinden pek çok kişinin sözde sahte aşı olduğuna dair birçok dezenformasyonla karşılaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın 29 Aralık 2021’de kameralar karşısında hatırlatma dozunu olması da Twitter’da üzerinde epey tartışılan bir iddiayı doğurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Fahrettin koca aşı oldu mu? Fahrettin koca aşısı . Fahrettin Koca aşı olmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Kullanıcıların paylaştığı iddiaya göre Fahrettin Koca TURKOVAC hatırlatma dozunu olurken, hemşire flakonun içindeki ilacı almış fakat dolu enjektörü başka bir enjektörle değiştirmiştir.

Paylaşımda olan video kırpılmış

Paylaşımda olan video kırpılmış halde servis edilmiş. Videonun kırpılmamış tam hali dikkatli bir şekilde izlendiğinde hemşirenin enjektörü değil, enjektörün ucundaki iğneyi değiştirdiği anlaşılıyor.


Hemşirenin aşı flakonu (tüp) içindeki ilacı aldıktan sonra enjektör ucunu değiştirmesi, yapılması gereken olağan bir eylem.

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