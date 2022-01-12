"Fahrettin Koca aşı olurken 'aşı enjektörü' değiştiriliyor" yalanı

Kullanıcıların paylaştığı iddiaya göre Fahrettin Koca TURKOVAC hatırlatma dozunu olurken, hemşire flakonun içindeki ilacı almış fakat dolu enjektörü başka bir enjektörle değiştirmiştir.
Paylaşımda olan video kırpılmış
Paylaşımda olan video kırpılmış halde servis edilmiş. Videonun kırpılmamış tam hali dikkatli bir şekilde izlendiğinde hemşirenin enjektörü değil, enjektörün ucundaki iğneyi değiştirdiği anlaşılıyor.
Hemşirenin aşı flakonu (tüp) içindeki ilacı aldıktan sonra enjektör ucunu değiştirmesi, yapılması gereken olağan bir eylem.