Fatih'te bir kişi silah doğrultarak sataştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Efkan A. (23), C.K'ye (50) silah doğrultarak sataştı. C.K. ise evine çıkıp tüfeğini alarak daha önce de çok kez kendisine sataşmada bulunduğu belirtilen Efkan A'ya ateş etti.