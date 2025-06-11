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Fatih'te bir kişi silah doğrultarak sataştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

Fatih'te bir kişi silah doğrultarak sataştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu

09:1911/06/2025, Çarşamba
AA
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Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Efkan A. (23), C.K'ye (50) silah doğrultarak sataştı. C.K. ise evine çıkıp tüfeğini alarak daha önce de çok kez kendisine sataşmada bulunduğu belirtilen Efkan A'ya ateş etti.
Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Efkan A. (23), C.K'ye (50) silah doğrultarak sataştı. C.K. ise evine çıkıp tüfeğini alarak daha önce de çok kez kendisine sataşmada bulunduğu belirtilen Efkan A'ya ateş etti.

Fatih'in Balat Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan gerginlik, kanlı bitti. İddiaya göre, 23 yaşındaki Efkan A., sokakta karşılaştığı 50 yaşındaki C.K’ye silah doğrultarak sözlü tacizde bulundu. Daha önce de benzer şekilde rahatsız edildiği öne sürülen C.K., evine çıkarak tüfeğini aldı ve Efkan A’ya ateş etti. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada C.K. gözaltına alındı. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te bir kişi silah doğrultarak sataştığı kişi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Efkan A. (23), C.K'ye (50) silah doğrultarak sataştı. C.K. ise evine çıkıp tüfeğini alarak daha önce de çok kez kendisine sataşmada bulunduğu belirtilen Efkan A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efkan A'yı ağır yaralı halde hastaneye götürdü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise C.K'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, olay sırasındaki bağrışma ve silah sesleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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