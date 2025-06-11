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Chicago'da göçmen destekçilerine saldırı: Arabayı üzerlerine sürdü

Chicago'da göçmen destekçilerine saldırı: Arabayı üzerlerine sürdü

09:0411/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
AA
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Görgü tanıklarının ifadelerine göre, State Caddesi'nde polis araçları arasında sıkışan bir sürücü, aracıyla göstericilerin arasına hızla daldı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, State Caddesi'nde polis araçları arasında sıkışan bir sürücü, aracıyla göstericilerin arasına hızla daldı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bir sürücü arabasını düzensiz göçmenleri destekleyen eylemcilerin üzerine sürdü.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, düzensiz göçmenlere destek amacıyla bir araya gelen binlerce kişinin şehir merkezinde yürüyüş düzenlediği sırada, Chicago'nun işlek bölgelerinden biri olan Loop'ta meydana geldi.


Görgü tanıklarının ifadelerine göre, State Caddesi'nde polis araçları arasında sıkışan bir sürücü, kalabalıktan uzaklaşmak amacıyla Monroe Caddesi'nden sağa dönmesi söylenmesine rağmen aracıyla göstericilerin arasına hızla daldı.


Bir polis memuru, sürücüyü durdurmaya çalışarak aracın kapı kolunu çekti ancak sürücü kaçtı. Aracını kalabalığın arasına süren sürücünün çarptığı kadının yere düştüğü görüldü.

Öte yandan Chicago polisi, henüz olayla ilgili resmi bir açıklama paylaşmadı.

Chicago'daki binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bazı noktalarda otobüs seferlerini durma noktasına getirirken, trafikte büyük çaplı aksamalara yol açıyor.


Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar


ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.


ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.


ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.



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