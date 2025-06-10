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İran ile ABD yeniden masada: Görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek

İran ile ABD yeniden masada: Görüşmeler 15 Haziran'da Umman'da devam edecek

09:0710/06/2025, Salı
AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İran ile ABD arasındaki altıncı tur nükleer görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında,
"İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor."
ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin 12 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.



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