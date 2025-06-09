Trump kapıları tamamen kapattı: ABD'de sokak çatışmaları sürerken tartışmalı karar yürürlüğe girdi

ABD'nin Los Angeles kentinde, gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protesto gösterileri sürerken, Başkan Donald Trump’ın 12 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı resmen uygulanmaya başlandı.
Los Angeles'ta protestolar 3'üncü gününde
Los Angeles'taki sınır protestolarının 3'üncü gününde, Trump'ın "ulusal güvenliğe yönelik tehditleri" gerekçe göstererek 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahatini yasaklamasına ilişkin kararı uygulanmaya kondu.
Gösteriler üzerindeki etkisi merak konusu
Söz konusu kararın uygulanmasının, düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan ve gittikçe şiddetlenen gösterileri etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.
Yasağın kapsadığı ülkeler
Trump'ın 5 Haziran'da söz konusu yasağı içeren bir kararnameye imza attığı bildirilmişti.
Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.
Ek kısıtlamalar ve istisnalar
Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Öte yandan ABD'de yasal olarak ikamet eden veya geçerli vizesi bulunan ve "ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden" bu 19 ülke vatandaşları, kararname kapsamı dışında tutulmuştu.
Trump'tan sert mesaj
Trump, Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Yeni ülkeler listeye eklenebilir
Donald Trump, seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısının gerekli durumlarda revize edilebileceğini ve "yeni tehditler ortaya çıktıkça" farklı ülkelerin de listeye eklenebileceğini bildirmişti.