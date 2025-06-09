Trump kapıları tamamen kapattı: ABD'de sokak çatışmaları sürerken tartışmalı karar yürürlüğe girdi

'ın ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Doğu'dan 12 ülkenin vatandaşlarını kapsayan ABD'ye seyahat yasağı, göçmenlik uygulamalarına ilişkin gerilimin arttığı bir dönemde uygulanmaya başlanacak.

'ın ağırlıklı olarak Afrika ve Orta Doğu'dan 12 ülkenin vatandaşlarını kapsayan ABD'ye seyahat yasağı, göçmenlik uygulamalarına ilişkin gerilimin arttığı bir dönemde uygulanmaya başlanacak.

Söz konusu kararın uygulanmasının, düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan ve gittikçe şiddetlenen gösterileri etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezüella vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Öte yandan ABD'de yasal olarak ikamet eden veya geçerli vizesi bulunan ve "ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden" bu 19 ülke vatandaşları, kararname kapsamı dışında tutulmuştu.