İsrail'den Madleen gemisine operasyon: Kimyasal sıvı püskürtüp aktivistleri alıkoydular

Terör devleti İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki aktivistler, saldırı alarmı verdi. İşgalciler, önce drone'larla gemiye tahriş edici beyaz bir sıvı sıktı. İsrail askerleri, gemiye çıkarak aktivistleri alıkoydu.
Ayrıca Acar, Al Jazeera televizyonuna daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen alarmı anlattı.
İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.
İsrail'in Gazze'ye yıllardır abluka uyguladığına işaret eden Acar, "Şu an Gazze'ye yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta uluslararası sulardayız." ifadesini kullandı.
İrtibat kesildi
Gazze açıklarındaki deniz sahası yasal bir deniz ablukası altındadır ve ruhsatsız gemilere kapalıdır.
Geminin güvenlik tehlikesi oluşturması durumunda askeri müdahalede bulunulacaktır.
İsrailli Bakan tehdit etmişti
Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonun "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.
Madleen neyi amaçlıyor?
Freedom Flotilla Koalisyonu tarafından organize edilen “Madleen” adlı yelkenli, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da Sicilya’daki Katanya limanından yola çıktı. Yelkenlide, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, şair/yazar Rima Hassan, Şuayb Ordu (Türkiye), Baptiste Andre, Thiago Avila, Omar Faiad (gazeteci) gibi isimler yer alıyor.