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Rusya ile Çin'in arasını açacak belgeyi ABD basını paylaştı: Moskova Pekin'e karşı özel birim kurdu

Rusya ile Çin'in arasını açacak belgeyi ABD basını paylaştı: Moskova Pekin'e karşı özel birim kurdu

22:379/06/2025, Pazartesi
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçtiğimiz ay bir araya gelmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçtiğimiz ay bir araya gelmişti.

New York Times’ın haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) içinde Çin’i "düşman" olarak gören özel bir birim kurulduğu iddia edildi. Haberde, FSB’ye ait olduğu öne sürülen bir belgede Çin’in Rus ajanlarını ve bilim insanlarını devşirmeye çalıştığı, Rusya’nın savaş teknolojilerine erişmeye çalıştığı ve Arktik bölgesinde egemenlik kurma çabalarında bulunduğu ifade edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin FSB'ye ait olduğu iddia edilen bir belgeye dayandırdığı haberine göre, istihbarat servisi bünyesinde gizli bir birim kuruldu.

Bu birimin Çin'i Rusya için "ciddi güvenlik tehdidi" ve "düşman" olarak gördüğü aktarılan belgede, Pekin'in adımlarının yakından izlendiği kaydedildi.

Belgede, Çin'in, Rus ajanlarını ve bilim insanlarını işe almakla, Rusya'nın hassas savaş teknolojilerini anlamaya çalışmakla, Rusya topraklarında hak iddia etmekle ve Arktik bölgesinde egemenlik kurmaya çalışmakla suçlandığı belirtildi.

Çin, Rusya-Ukrayna savaşını izlediği iddiası

FSB'ye ait olduğu iddia edilen belgede, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra
Çinli savunma şirketlerinden ve istihbarat servislerinden yetkililerin Rusya'ya gelerek "savaşı daha iyi anlamaya çalıştığı" kaydedildi.

Çin'in, dron ve Batı menşeili silahların dahil olduğu savaşta teknik bilgi toplamayı amaçladığı öne sürülen belgede, Pekin'in ayrıca hava araçları konusunda Rusya'nın gerisinde kalmamayı hedeflediği aktarıldı.

Belgede ayrıca Çin'in, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'ın "savaş deneyimlerinden kendi sınır ötesi operasyonlarında yararlanmak istediği" savunuldu.

Çin'in Rusya topraklarında hak iddia ettiği belirtildi

Belgede, Pekin'in Rusya toprakları üzerindeki hak iddiasının bazı Çinli akademisyenler tarafından teşvik edildiği kaydedildi.

Pekin'in Rusya'nın doğusunda "antik Çin topluluklarının izlerini aradığı" aktarılan belgede, bununla bölgedeki yerel halkın görüşünü Çin'in hak iddiasına yakınlaştırmanın amaçlandığı ifade edildi.

Belgede ayrıca Çin'in eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinde yumuşak güç oluşturmak için yeni stratejiler geliştirdiği, bu stratejileri Özbekistan'da uygulamaya başladığı bilgisine yer verildi.

Çin'in Arktik bölgesinde faaliyetleri

Belgede, Çin'in Rusya'nın Arktik bölgesindeki topraklarıyla ve yakınlarındaki deniz yollarıyla ilgilendiğine işaret edildi.

Çinli ajanların Arktik bölgesinde aktif faaliyet gösterdiği belirtilen belgede, Çin'in Rusya'nın bölgedeki ilerlemelerini madencilik şirketleri aracılığıyla gözlemlediği bilgisi yer aldı.

"Çin'in desteği kaybedilmemeli"

Öte yandan belgede, her şeye rağmen Çin'in desteğini kaybetmenin daha kötü sonuçlar doğuracağı kaydedildi.

Belgede, istihbarat görevlilerine, Çin'e karşı herhangi "hassas bir adım" atmadan önce kıdemli istihbarat yetkilerinden izin almaları telkin edildi.



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