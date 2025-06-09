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Rusya: Ukrayna'nın taktik uçaklarının konuşlandığı hava üssünü vurduk

Rusya: Ukrayna'nın taktik uçaklarının konuşlandığı hava üssünü vurduk

14:369/06/2025, Pazartesi
AA
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Foto:Arşiv.
Foto:Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava üslerine yapılan saldırıya yanıt olarak Ukrayna'nın Rivne bölgesinde taktik uçaklarının konuşlandığı askeri hava üssünü yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gece Rivne bölgesindeki Dubno yerleşim yeri yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taktik uçaklarının konuşlandığı askeri hava üssünün hedef alındığı belirtildi.

Üsse havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla yoğun bir saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada,
"Bu, Kiev rejiminin Rus askeri havaalanlarına gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı misilleme saldırılarından biridir"
ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile silah ve askeri teçhizat üreten işletmelere, silahlı insansız hava araçlarının montajı yapılan atölyelere ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat, silah ve askeri teçhizat depolarına saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Saldırılar amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 1 Haziran'da Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine Ukrayna'nın FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak "En uzun menzilli operasyonumuz." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bu saldırılarda A-50 erken uyarı uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları dahil pek çok Rus uçağının hasar aldığı belirtilmişti. ​​​​​​​



#Rusya Savunma Bakanlığı
#taktik uçakları
#uzun menzilli silahlar
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