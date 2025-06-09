Ukrayna: Rusya 20 füze ve 479 İHA ile saldırı düzenledi

Genelkurmay Başkanlığına ait Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hipersonik, seyir ve anti-radar tipi olmak üzere 20 füzenin kullanıldığı, hava savunma kuvvetlerince 19 füzenin imha edildiği kaydedildi.

Rusların ayrıca 479 İHA ile saldırdığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin çalışması sonucu 460 İHA'nın vurulduğu veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, saldırılarda ağırlıklı olarak Ukrayna'nın Rivne ve Kiev bölgeleri hedef alındı.







