Zelenski: Rusya'dan takas edilecek esirler listesini hala almadık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul müzakerelerinde Rusya ile varılan anlaşma kapsamında esir takası ve asker cenazelerinin değişimi konularına değinen Zelenski, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Zelenski, esir takası ve cenaze değişimi için tüm çabayı gösterdiklerini vurgulayarak, “İstanbul'da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi için Rusya'dan maalesef hala tam listeler yok” ifadelerini kullandı.

Zelenski, esir takası ve cenaze değişimi için tüm çabayı gösterdiklerini vurgulayarak, “İstanbul'da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi için Rusya'dan maalesef hala tam listeler yok” ifadelerini kullandı.

Zelenski, takas sürecini devam ettirebileceklerine inandıklarını kaydederek “Biz tarafımızca, bunun için her şeyi yapıyoruz. Eğer Ruslar bu tür insani konularda bile anlaşmalara uymazsa, bu, müzakereler ve diplomasi konusunda tüm uluslararası çabaları ve özellikle ABD'nin çabalarını büyük ölçüde şüpheye düşürecektir” dedi.