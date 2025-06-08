Litvanya ile Almanya arasında 'Rusya' gerilimi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya yönelik son yaptırım tehditlerine rağmen bunları uygulamadığı için Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i eleştirdi. "Bu bir sorun. Bu sadece yaptırımlarımızın güvenilirliğini değil, Rusya'ya karşı aldığımız tüm önlemlerin ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin güvenilirliğini de etkiliyor." diyen Nauseda, "Ukraynalıların bu teçhizata ve mühimmatlara yarın değil, bugün ihtiyacı var." dedi.
Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve ülkesinin durumuna ilişkin Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu.
"Yarın değil, bugün ihtiyaç var"
Nauseda, Rusya'ya karşı şimdiye kadar uygulanan yaptırımları yeterince kararlı bulmadığını ve ülkesinin her seferinde en üst düzeyde yaptırım talep ettiğini belirterek, şunları söyledi:
Almanya Şansölyesi Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ettikten sonra Rusya'ya 30 günlük ateşkesi kabul etmesi için son bir uyarıda bulunmuştu.
Bunu reddetmesi halinde Rusya'yı yaptırımlarla tehdit eden Merz, bu süre geçmesine rağmen Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamamıştı.